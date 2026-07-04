По информации источника, Илья Самошников может перейти в "Рубин" на правах аренды. Отмечается, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии.
Игрок выступает за московский "Спартак" с августа 2025 года. Всего за красно-белых левый защитник провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Самошников играл за казанский клуб с 2020 по 2023 год.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Защитник "Спартака" близок к переходу в "Рубин" - источник
Футболист может продолжить карьеру в Казани.
Фото: ФК "Спартак"