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Защитник "Спартака" близок к переходу в "Рубин" - источник

Футболист может продолжить карьеру в Казани.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Илья Самошников может перейти в "Рубин" на правах аренды. Отмечается, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Игрок выступает за московский "Спартак" с августа 2025 года. Всего за красно-белых левый защитник провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Самошников играл за казанский клуб с 2020 по 2023 год.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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