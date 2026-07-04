Аршавин дал Тюкавину совет по поводу возможного перехода в "Зенит"

- Не знаю, хочет ли Тюкавин в "Зенит". Он не отнекивается как раньше? Правильно. Ситуация меняется. Не вижу ни одного минуса, из-за которого ему не нужно переходить в "Зенит". Чуть похейтят, будет хорошо играть, потом если захочет, через какое-то время вернется в "Динамо". Ничего страшного, - передаёт слова Аршавина "Спорт-Экспресс".
Воспитанник "Динамо" продолжает выступать за родной клуб с начала профессиональной карьеры. В минувшем сезоне Тюкавин записал на свой счёт 13 голов и шесть ассистов на партнёров в 31 матче. Его соглашение с московской командой действует до лета 2030 года, а Transfermarkt оценивает форварда в 17 миллионов евро.