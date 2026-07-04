Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
3 - 2 3 2
Кабо-ВердеЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ГанаЗавершен
Канада
0 - 3 0 3
МароккоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Нови ПазарЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
Крылья СоветовЗавершен

Аршавин дал Тюкавину совет по поводу возможного перехода в "Зенит"

Возможный переход Константина Тюкавина в "Зенит" Андрей Аршавин считает вполне оправданным.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-игрок петербургского клуба убеждён, что нападающему "Динамо" не стоит опасаться такого шага, даже если первое время он столкнётся с критикой со стороны болельщиков.

- Не знаю, хочет ли Тюкавин в "Зенит". Он не отнекивается как раньше? Правильно. Ситуация меняется. Не вижу ни одного минуса, из-за которого ему не нужно переходить в "Зенит". Чуть похейтят, будет хорошо играть, потом если захочет, через какое-то время вернется в "Динамо". Ничего страшного, - передаёт слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

Воспитанник "Динамо" продолжает выступать за родной клуб с начала профессиональной карьеры. В минувшем сезоне Тюкавин записал на свой счёт 13 голов и шесть ассистов на партнёров в 31 матче. Его соглашение с московской командой действует до лета 2030 года, а Transfermarkt оценивает форварда в 17 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится