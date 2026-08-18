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Израиль отказался поддерживать Инфантино

Израильская футбольная ассоциация (IFA) отказалась поддерживать Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Роб Харрис, опубликовавший письмо организации, в IFA своё решение объяснили серьёзными разногласиями с руководством мирового футбола. В ассоциации заявили о кризисе доверия, однако выразили надежду, что ситуацию ещё удастся изменить.

- Недавние события вызвали беспрецедентный кризис доверия, который, мы надеемся, ещё можно разрешить, чтобы восстановить правильное направление развития мирового футбола, - говорится в заявлении IFA.

Ранее организация FairSquare потребовала не допускать Инфантино до следующих выборов из-за вопроса о количестве президентских сроков. Регламент ФИФА предусматривает ограничение в три срока, однако период работы функционера с 2016 года после внеочередного конгресса организация первым полноценным сроком не считает.

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