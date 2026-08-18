Израиль отказался поддерживать Инфантино

- Недавние события вызвали беспрецедентный кризис доверия, который, мы надеемся, ещё можно разрешить, чтобы восстановить правильное направление развития мирового футбола, - говорится в заявлении IFA.
Ранее организация FairSquare потребовала не допускать Инфантино до следующих выборов из-за вопроса о количестве президентских сроков. Регламент ФИФА предусматривает ограничение в три срока, однако период работы функционера с 2016 года после внеочередного конгресса организация первым полноценным сроком не считает.