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Быстров: сомневаюсь, что Карпукас усилит "Зенит"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал возможные переходы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина и хавбека "Локомотива" Артема Карпукаса в петербургский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, "Зенит" может обойтись и без Тюкавина — он нужен "Динамо". Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду.

Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги", - сказал Быстров.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе "Зенита" к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину. По данным прессы петербуржцы делали официальный запрос на трансфер игрока, однако получили отказ.

Контракт 24-летнего полузащитника Артема Карпукаса с "Локомотивом" истекает летом будущего года и до сих пор не продлен.

Источник: "Чемпионат"

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