Быстров: сомневаюсь, что Карпукас усилит "Зенит"

"Думаю, "Зенит" может обойтись и без Тюкавина — он нужен "Динамо". Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду.
Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги", - сказал Быстров.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе "Зенита" к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину. По данным прессы петербуржцы делали официальный запрос на трансфер игрока, однако получили отказ.
Контракт 24-летнего полузащитника Артема Карпукаса с "Локомотивом" истекает летом будущего года и до сих пор не продлен.
Источник: "Чемпионат"