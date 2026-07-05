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"За такие деньги я бы его туда на руках отнес". Дзюба - о возможном трансфере Тюкавина в "Зенит"

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал возможный переход форварда Константина Тюкавина из московского "Динамо" в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
"Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте "Динамо".

Просто вопрос в том, что нападающего "Зенит" уже купил. Куда?" - сказал Дзюба.

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб сделал москвовскому "Динамо" официальное предложение по центральному нападающему Константину Тюкавину. Называлась сумма в районе 20-25 миллионов евро.

Действующее соглашение 24-летнего игрока сборной России с бело-голубыми рассчитано до лета 2030 года. Тransfermarkt оценивает форварда в 17 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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