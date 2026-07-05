"За такие деньги я бы его туда на руках отнес". Дзюба - о возможном трансфере Тюкавина в "Зенит"

"Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте "Динамо".
Просто вопрос в том, что нападающего "Зенит" уже купил. Куда?" - сказал Дзюба.
Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб сделал москвовскому "Динамо" официальное предложение по центральному нападающему Константину Тюкавину. Называлась сумма в районе 20-25 миллионов евро.
Действующее соглашение 24-летнего игрока сборной России с бело-голубыми рассчитано до лета 2030 года. Тransfermarkt оценивает форварда в 17 миллионов евро.
Источник: "СЭ"