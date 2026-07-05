"Карьеру я пока не завершал". Смолов высказался о своем будущем

"Сложно точно сказать, осталось ли у меня желание играть профессионально. Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет.
Естественно, уже задумывался о том, что это может быть конец профессиональной карьеры. Иначе я бы продолжал искать новый клуб и нашел бы его", - сказал Смолов.
Федор Смолов покинул "Краснодар", в составе которого стал чемпионом России, летом прошлого года, став свободным агентом. После этого нападающий выступал за клуб из Медиалиги "Broke Boys", сыграв в трех матчах Кубка России и записав на свой счет 2+1 по системе год плюс пас.
В марте этого года Смолов начал обучение на тренерскую лицензию категорий A и B от УЕФА.
Источник: Sport24