Глушаков - о Месси: в 39 можно быть не хуже молодых

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Лучший игрок в истории футбола. Я с самого начала турнира болею за Аргентину и буду делать это до конца, - приводит слова Глушакова "СЭ"

По словам Глушакова, Месси - великий футболист, который доказывает всем, что возраст - не главное.- Великий футболист, который делает результат и доказывает всем, что не в возрасте дело, и что в 39 можно быть не хуже молодых.Вчера, 7 июля, национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Египта в 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Лионель Месси в этой встрече отметился забитым мячом и голевой передачей.Напомним, что ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории мундиаля, а также лучшим ассистентом на мировых первенствах. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.