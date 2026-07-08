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Глушаков - о Месси: в 39 можно быть не хуже молодых
Сегодня, 10:27
Экс-игрок
сборной России
Денис Глушаков оценил игру Лионеля Месси в матче с Египтом.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Глушакова, Месси - великий футболист, который доказывает всем, что возраст - не главное.
- Великий футболист, который делает результат и доказывает всем, что не в возрасте дело, и что в 39 можно быть не хуже молодых.
Лучший игрок в истории футбола. Я с самого начала турнира болею за Аргентину и буду делать это до конца, - приводит слова Глушакова
"СЭ"
.
Вчера, 7 июля, национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Египта в 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Лионель Месси в этой встрече отметился забитым мячом и голевой передачей.
Напомним, что ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории мундиаля, а также лучшим ассистентом на мировых первенствах. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.
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Денис Глушаков
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Сборная Египта
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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