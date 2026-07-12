Джикия: всегда приятно выходить на поле против "Спартака"

Конечно, всегда приятно выходить на поле против "Спартака". В команде и штабе осталось много знакомых ребят", - заявил Джикия.
24 июня "Локомотив" объявил о подписании 32-летнего центрального защитника Георгия Джикия. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.
Вчера, 11 июля, "железнодорожникки" одержали победу в товарищеском матче над московским "Спартаком" со счетом 2:0.
Напомним, Джикия защищал красно-белые цвета с 2017 по 2024 год.
Источник: Metaratings