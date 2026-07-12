Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
1 - 0 1 0
Швейцария1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

ФИФА сделала заявление по поводу первого гола Англии в ворота Норвегии

ФИФА выступила с официальным разъяснением после эпизода в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Англии и Норвегии.
Фото: ФИФА
Речь идёт о первом голе англичан, который вызвал недовольство норвежской команды.

По ходу встречи игроки сборной Норвегии были уверены, что после выноса голкипера Эрьяна Нюланда мяч задел подвесной трос камеры над полем, изменил направление полёта и оказался у футболистов Англии. Именно эта атака впоследствии завершилась голом Джуда Беллингема.

- Перед голом датчик в Connected Ball не зафиксировал пикового значения "сердцебиения мяча" во время его полёта. Таким образом, не было обнаружено никаких доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию, - говорится в заявлении организации.

Напомним, сборная Англии в итоге одержала победу над Норвегией в дополнительное время со счётом 2:1 и вышла в полуфинал мирового первенства.

Перед голом Англии мяч коснулся телевизионного кабеля, но судья засчитал взятие ворот

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится