Нападающий "Краснодара" оценил усиление клуба этим летом

Как с профессиональной точки зрения новички команды — Оздоев, Уткин и Вахания? Они хорошие ребята, помогут команде прогрессировать и становиться лучше", - сказал Мозес.
Напомним, в это летнее трансферное окно состав "Краснодара" пополнил защитник Илья Вахания, а также хавбека Даниил Уткин и Магомед Оздоев.
Вчера, 11 июля, "быки" уступили в товарищеской встрече на летних сборах "Ростову" (3:4). Следующий контрольный матч черно-зеленые проведут 19 июля против калининградской "Балтики".
Источник: Metaratings