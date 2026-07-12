Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 2 3 2
Ротор1 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Нападающий "Краснодара" оценил усиление клуба этим летом

Вингер "Краснодара" Мозес Кобнан Дэвид оценил новичков команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Как с профессиональной точки зрения новички команды — Оздоев, Уткин и Вахания? Они хорошие ребята, помогут команде прогрессировать и становиться лучше", - сказал Мозес.

Напомним, в это летнее трансферное окно состав "Краснодара" пополнил защитник Илья Вахания, а также хавбека Даниил Уткин и Магомед Оздоев.

Вчера, 11 июля, "быки" уступили в товарищеской встрече на летних сборах "Ростову" (3:4). Следующий контрольный матч черно-зеленые проведут 19 июля против калининградской "Балтики".

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится