Нападающий "Краснодара" оценил усиление клуба этим летом

Вингер "Краснодара" Мозес Кобнан Дэвид оценил новичков команды.

Фото: ФК "Краснодар"

Как с профессиональной точки зрения новички команды — Оздоев, Уткин и Вахания? Они хорошие ребята, помогут команде прогрессировать и становиться лучше", - сказал Мозес.