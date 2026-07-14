"Зенит" представил новую форму на сезон-2026/2027 (фото)

Петербургский клуб презентовал новые домашний и гостевой комплекты, созданные совместно с брендом JOGEL.
Домашняя экипировка выполнена в традиционном синем цвете, а выездная - в белом. Манжеты игровых футболок украшены фирменным сине-бело-голубым узором, символизирующим единство команды и её болельщиков. Для вратарей подготовлены три варианта формы - в чёрном, фиолетовом и оранжевом цветах.
Особенностью новой коллекции стала ткань с выраженной жаккардовой текстурой. Дизайнеры вдохновлялись архитектурой Санкт-Петербурга, объединив в оформлении строгую геометрию городских улиц и природные мотивы.
Дебютировать в новом комплекте "сине-бело-голубые" смогут уже 18 июля. В этот день команда Сергея Семака встретится со "Спартаком" в матче за Суперкубок России.
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Фото: ФК "Зенит"