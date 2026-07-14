Агент Барриоса прокомментировал возможный уход хавбека из "Зенита"

У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов.
Также существует вероятность, что "Зенит" решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант", - сказал агент.
Вильмар Барриос, выступающий на позиции опорного полузащитника, играет за "Зенит" с февраля 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом истекает летом будущего года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек принял участие во всех 30 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ, а также провел 5 игр в составе команды в Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов продать Барриоса, так как футболист не собирается продлевать контракт.
Источник: "СЭ"