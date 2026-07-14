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Агент Барриоса прокомментировал возможный уход хавбека из "Зенита"

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, высказался о будущем своего клиента на фоне слухов о возможном уходе.
Фото: ФК "Зенит"
У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов.

Также существует вероятность, что "Зенит" решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант", - сказал агент.

Вильмар Барриос, выступающий на позиции опорного полузащитника, играет за "Зенит" с февраля 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом истекает летом будущего года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек принял участие во всех 30 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ, а также провел 5 игр в составе команды в Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов продать Барриоса, так как футболист не собирается продлевать контракт.

Источник: "СЭ"

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