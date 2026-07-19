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Семак объяснил, из-за чего произошла стычка в матче со "Спартаком"

Рулевой "Зенита" Сергей Семак прокомментировал массовую стычку, произошедшую во время матча за Суперкубок России со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению наставника петербуржцев, футболисты должны сохранять самообладание даже в эмоциональных эпизодах.

- Я не видел самого эпизода, но увидел момент, когда Соболев уже возвращался, просто шёл к центру поля, и защитники начали его толкать. И после этого как раз началась стычка, - цитирует тренера "Советский спорт".

Также специалист подчеркнул, что на игроков постоянно оказывается давление со стороны соперников и болельщиков, однако футболисты обязаны держать себя в руках. По его мнению, именно действия игроков стали причиной конфликта, а не поведение трибун.

Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти "Зенит" оказался точнее "Спартака" (4:2).

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