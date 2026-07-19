Семак объяснил, из-за чего произошла стычка в матче со "Спартаком"

- Я не видел самого эпизода, но увидел момент, когда Соболев уже возвращался, просто шёл к центру поля, и защитники начали его толкать. И после этого как раз началась стычка, - цитирует тренера "Советский спорт".
Также специалист подчеркнул, что на игроков постоянно оказывается давление со стороны соперников и болельщиков, однако футболисты обязаны держать себя в руках. По его мнению, именно действия игроков стали причиной конфликта, а не поведение трибун.
Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти "Зенит" оказался точнее "Спартака" (4:2).