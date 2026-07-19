Игрок сборной Франции побил рекорд Пеле по голевым передачам на чемпионате мира

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вошёл в историю чемпионатов мира, установив новый рекорд по количеству голевых передач за один турнир.

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В матче за третье место ЧМ-2026 с Англией футболист дважды ассистировал партнёрам. Олисе довёл число результативных передач на нынешнем мундиале до семи.



Как сообщает Opta Sports, это лучший показатель в истории мировых первенств. Прежний рекорд принадлежал Пеле, который на чемпионате мира 1970 года отметился шестью голевыми передачами.