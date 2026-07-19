Успех в матче со "Спартаком" принёс специалисту уже шестой трофей в этом турнире.
Победитель определился в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Точнее оказались футболисты "Зенита", реализовавшие четыре удара против двух у соперника.
Для Семака этот Суперкубок стал шестым в тренерской карьере. Ранее он выигрывал турнир вместе с петербургским клубом пять раз подряд - с 2020 по 2024 год.
Семак установил рекорд по победам в Суперкубке России
Наставник "Зенита" Сергей Семак стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России.
Фото: ФК "Зенит"