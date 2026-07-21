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Червиченко оправдал поступок Соболева: по букве закона всё в порядке

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что форварда "Зенита" Александра Соболева можно осуждать только с точки зрения этики, но не регламента.
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал резонансное празднование Александра Соболева после гола в матче за Суперкубок России против красно-белых.

"С точки зрения этики травить свою бывшую команду было не совсем правильно. Но если смотреть с точки зрения регламента, какой некорректный поступок совершил Соболев? Он показал какой-то запрещенный жест? Да, Соболев начал травить свою бывшую команду — имеет право. Это вопрос его воспитания. Но если мы обращаемся к букве закона, то всё в порядке.

Более того, для своей команды Соболев сделал всё хорошо. Он вывел из равновесия футболистов "Спартака", заставил их нервничать, а они после этого не смогли попасть по воротам при исполнении пенальти", — сказал Червиченко.

Напомним, после гола на последних минутах основного времени Соболев отпраздновал взятие ворот возле трибуны болельщиков "Спартака", после чего в его сторону с трибун полетели посторонние предметы. После этого "Зенит" выиграл серию пенальти со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России.

Источник: "Чемпионат"

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