Червиченко оправдал поступок Соболева: по букве закона всё в порядке

"С точки зрения этики травить свою бывшую команду было не совсем правильно. Но если смотреть с точки зрения регламента, какой некорректный поступок совершил Соболев? Он показал какой-то запрещенный жест? Да, Соболев начал травить свою бывшую команду — имеет право. Это вопрос его воспитания. Но если мы обращаемся к букве закона, то всё в порядке.



Более того, для своей команды Соболев сделал всё хорошо. Он вывел из равновесия футболистов "Спартака", заставил их нервничать, а они после этого не смогли попасть по воротам при исполнении пенальти", — сказал Червиченко.

Экс-президент " Спартака Андрей Червиченко прокомментировал резонансное празднование Александра Соболева после гола в матче за Суперкубок России против красно-белых.Напомним, после гола на последних минутах основного времени Соболев отпраздновал взятие ворот возле трибуны болельщиков "Спартака", после чего в его сторону с трибун полетели посторонние предметы. После этого " Зенит " выиграл серию пенальти со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России.Источник: "Чемпионат"