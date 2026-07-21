Полузащитник "Нижнего Новгорода" перешел в "Динамо" из Владивостока

Футболист будет выступать за клуб на правах аренды.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"Футбольные клубы "Нижний Новгород" и " Динамо -Владивосток" договорились о переходе прав на полузащитника Егора Гуренко. Наш футболист проведет в команде из Второй лиги России по футболу (Дивизион "А") сезон-2026/27 на правах аренды", - написала пресс-служба клуба.

Егор Гуренко перешел в "Нижний Новгород" в январе 2026 года. Во второй части прошедшего сезона опорный полузащитник выступал за "Тюмень" на правах аренды. На его счету 15 матчей за клуб. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.На данный момент "Динамо" из Владивостока занимает десятое место в турнирной таблице Второй Лиги А группы Золото, набрав 0 очков в 1 матче.