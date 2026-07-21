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Нападающий "Барселоны" может перейти в мадридский "Реал"

Футболист может покинуть "Барселону".
Фото: Getty Images
По информации источника, "Реал" заинтересован в Ферране Торресе. Отмечается, что за игроком продолжает следить "ПСЖ".

Торрес выступает за "Барселону" с начала января 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 49 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Напомним, испанский нападающий стал автором победного гола в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0).

Источник: L’Equipe

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