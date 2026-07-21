Новичок "Краснодара" Кристиан советовался с Жерсоном перед переездом в Россию

Новичок "Краснодара" Кристиан высказался о своем переезде в Россию.

Фото: ФК "Краснодар"

"Жерсон был одним из моих больших друзей, когда перешёл туда. Он хорошо рассказывал о клубе, инфраструктуре, о том, что клуб достаточно стремительно развивается в последние годы.