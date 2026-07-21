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Новичок "Краснодара" Кристиан советовался с Жерсоном перед переездом в Россию

Новичок "Краснодара" Кристиан высказался о своем переезде в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что быстро адаптируется в новом клубе.

"Жерсон был одним из моих больших друзей, когда перешёл туда. Он хорошо рассказывал о клубе, инфраструктуре, о том, что клуб достаточно стремительно развивается в последние годы.
Очень счастлив здесь. Адаптация проходит быстро. Есть много бразильцев, которые мне здесь помогают", - сказал Кристиан Metaratings.

Кристиан перешел из бразильского "Крузейро" в "Краснодар" 10 июля 2026 года. Соглашение полузащитника с быками рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

Жерсон играл за петербургский "Зенит" с июля 2025 по январь 2026.

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