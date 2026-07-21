Агент Тюкавина: откуда я знаю, закрыта ли история с переходом в "Зенит"?

"Закрыта ли история с переходом в "Зенит"? Откуда я знаю? Это вопрос к руководству "Динамо" и "Зенита". К нам какое это отношение имеет?У Кости действующий контракт, он его исполняет. Сейчас начинается чемпионат, и морочить ему голову… Костя никуда не бегает и не пишет: "Заберите меня!" Как будет, так будет", - сказал Сафонов Sport24.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего за основную команду бело-голубых 24-летний форвард провел 182 матча, забил 61 гол и отдал 35 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Тюкавин хочет перейти в петербургский "Зенит".