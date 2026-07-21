Матчи Скрыть

Агент Тюкавина: откуда я знаю, закрыта ли история с переходом в "Зенит"?

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
Алексей Сафонов сообщил, что футболист исполняет действующий контракт с бело-голубыми.

"Закрыта ли история с переходом в "Зенит"? Откуда я знаю? Это вопрос к руководству "Динамо" и "Зенита". К нам какое это отношение имеет?
У Кости действующий контракт, он его исполняет. Сейчас начинается чемпионат, и морочить ему голову… Костя никуда не бегает и не пишет: "Заберите меня!" Как будет, так будет", - сказал Сафонов Sport24.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего за основную команду бело-голубых 24-летний форвард провел 182 матча, забил 61 гол и отдал 35 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Тюкавин хочет перейти в петербургский "Зенит".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится