"Нонсенс". Черчесов - о ситуации с трансферным баном "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал запрет, наложенный на клуб ФИФА.

Фото: ФК "Ахмат"

"История с трансферным баном сказалась, хотя сама ситуация — нонсенс: получили запрет на регистрацию новичков из-за того, что готовы погасить задолженность, но не имеем технической возможности это сделать. В чем наша вина?