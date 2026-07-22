В БАТЭ подтвердили информацию о подписании экс-нападающего "Зенита"

Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания прокомментировал информацию о трансфере бывшего игрока "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Информация о переходе Джорджевича в БАТЭ — правда. Завтра он должен прилететь, а у нас в четверг как раз игра квалификации Лиги конференций в Баку.

Надеюсь, он поможет нам", - сказал Сарсания.

Этим летом 32-летний Лука Джорджевич покинул узбекистанскую "Согдиану", став свободным агентом. Ранее за свою карьеру нападающий выступал за кипрскую "Кармиотиссу", "Сочи", "Зенит", "Локомотив" и ряд других клубов.

Всего в РПЛ черногорский футболист провел 105 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"

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