В БАТЭ подтвердили информацию о подписании экс-нападающего "Зенита"

"Информация о переходе Джорджевича в БАТЭ — правда. Завтра он должен прилететь, а у нас в четверг как раз игра квалификации Лиги конференций в Баку.
Надеюсь, он поможет нам", - сказал Сарсания.
Этим летом 32-летний Лука Джорджевич покинул узбекистанскую "Согдиану", став свободным агентом. Ранее за свою карьеру нападающий выступал за кипрскую "Кармиотиссу", "Сочи", "Зенит", "Локомотив" и ряд других клубов.
Всего в РПЛ черногорский футболист провел 105 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"