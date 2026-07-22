Лусиано рассказал, почему поменял игровой номер в ЦСКА

Стартовый этап в ЦСКА, который провел с 9-кой, у меня не сложился. Поэтому вернул свой номер 32, под которым играл практически всю свою жизнь.
Решился на перемены перед стартом сезона, можно сказать, начинаю его обновленным. У меня большие ожидания — очень надеюсь, что ЦСКА сумеет выступить успешно, и я, выступая под 32 номером, сумею помочь команде добиться своих целей", - сказал Гонду.
Лусиано Гонду присоединился к ЦСКА в этом году, перейдя в зимнее трансферное окно из "Зенита". Нападающий подписал контракт с московским клубом до июня 2030-го. В составе "армейцев" 25-летний аргентинский форвард провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также в его активе три гола в 4 играх Кубка России.
ЦСКА начнет новый сезон 24 июля домашней встречей с "Балтикой".
Источник: Bobsoccer