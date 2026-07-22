Дивеев сравнил эмоции от победы в Суперкубке России с ЦСКА и "Зенитом"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, чем отличалась победа в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"В этом году было тяжело как психологически, так и эмоционально.

И дело не в усталости, а просто потому, что было реально тяжело играть против "Спартака" по сравнению с прошлогодним матчем", – сказал Дивеев.

В минувшую субботу, 18 июля, "Зенит" одержал по пенальти победу над московским "Спартаком" (1:1, 4:2 - пенальти) и завоевал Суперкубок России. Защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе петербуржцев и провел на поле всю игру.

Напомним, в прошлом году Дивеев стал обладателем Суперкубка в составе ЦСКА, который переиграл "Краснодар" (1:0), а сам защитник забил победный гол.

Источник: "Матч ТВ"

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