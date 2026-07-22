Дивеев сравнил эмоции от победы в Суперкубке России с ЦСКА и "Зенитом"

"В этом году было тяжело как психологически, так и эмоционально.
И дело не в усталости, а просто потому, что было реально тяжело играть против "Спартака" по сравнению с прошлогодним матчем", – сказал Дивеев.
В минувшую субботу, 18 июля, "Зенит" одержал по пенальти победу над московским "Спартаком" (1:1, 4:2 - пенальти) и завоевал Суперкубок России. Защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе петербуржцев и провел на поле всю игру.
Напомним, в прошлом году Дивеев стал обладателем Суперкубка в составе ЦСКА, который переиграл "Краснодар" (1:0), а сам защитник забил победный гол.
Источник: "Матч ТВ"