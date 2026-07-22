"Превзойти его нереально". Коваленко рассказал о конкуренции с Венделом

Полузащитник Александр Коваленко рассказал о своей конкуренции в "Зените" с бразильцем Венделом.

Фото: ФК "Зенит"

"Как понял, что вытеснить — без шансов? Когда увидел, как он вылезает из-под давления. Вокруг него трое соперников — а он ловко от всех убегает.