"Превзойти его нереально". Коваленко рассказал о конкуренции с Венделом

Полузащитник Александр Коваленко рассказал о своей конкуренции в "Зените" с бразильцем Венделом.
Фото: ФК "Зенит"
"Как понял, что вытеснить — без шансов? Когда увидел, как он вылезает из-под давления. Вокруг него трое соперников — а он ловко от всех убегает.

А как он с мячом бежит на скорости? По 400 спринтов за игру! Возникали мысли: ни мне, ни кому-то еще превзойти Вендела нереально", - сказал Коваленко.

Александр Коваленко перешел в "Зенит" летом 2023 года из "Сочи". В составе петербургского клуба пробыл один сезон, после чего был продан в "Оренбург". За сине-бело-голубых полузащитник сыграл в 14 матчах, в которых провел на поле всего 380 минут и отличился одной результативной передачей, а также получил одну желтую карточку.

Источник: Sport24

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