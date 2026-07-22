Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Леон" готов отпустить уругвайского нападающего только за 15 миллионов евро.
Минувший сезон форвард провёл в Испании, где на правах аренды защищал цвета "Овьедо". В чемпионате страны Виньяс принял участие в 33 встречах и девять раз поразил ворота соперников.
Летом футболист выступал на ЧМ-2026 в составе сборной Уругвая. Нападающий выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа, однако не сумел отметиться результативными действиями.
"Спартаку" назвали сумму за нападающего сборной Уругвая - источник
Переговоры по возможному переходу Федерико Виньяса в "Спартак" могут оказаться непростыми.
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