Об этом сообщил бразильский журналист Пабло Оливейра в социальной сети X.
"Зенит" допускает обмен Луиса Энрике на полузащитника "Ботафого" Данило. Сам же Энрике поддерживает идею возвращения в бразильский клуб.
Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
"Зенит" хочет продать или обменять Луиса Энрике - источник
"Зенит" ведет переговоры о продаже или обмене бразильского нападающего Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"