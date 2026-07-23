По информации источника, Эль-Мехди Маухуб периодически опаздывал на тренировки и теорию. Также новый тренер клуба Сандро Шварц не рассчитывает на футболиста, он хочет использовать Константина Тюкавина и Ивана Сергеева в атакующей линии. Клуб хочет выручить за игрока не менее чем 1,5 миллиона евро.
Маухуб выступает в составе московского "Динамо" с конца августа 2024 года. В прошедшем сезоне за бело-голубых форвард провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего марокканца по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Стало известно, почему "Динамо" хочет продать Маухуба - источник
В клубе не рассчитывают на нападающего.
Фото: ФК "Динамо"