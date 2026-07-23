Матчи Скрыть

Мостовой ответил, кто будет бороться за золото РПЛ в новом сезоне

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о фаворитах предстоящего сезона РПЛ.
Фото: РПЛ
Александр Мостовой надеется, что московское "Динамо" вступит в чемпионскую гонку.

"Однозначно, "Зенит" и группа команд, которые боролись за золото в прошлом сезоне. Это "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" и, надеюсь, "Динамо".
Бело-голубые должны были бороться за золото и в прошлом сезоне, но они устроили чехарду. Эти команды, однозначно, будут в пятерке. Но "Зенит" идет в этой гонке особняком", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занял петербургский "Зенит", набрав 68 очков. На второй строчке расположился "Краснодар" с 66 баллами в своем активе. Тройку замкнул московский "Локомотив" (53 очка).

Новый сезон чемпионата стартует завтра, 24 июля. ЦСКА встретится с "Балтикой", начало - в 20:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится