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В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья защитника

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о состоянии здоровья Милана Майсторовича.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, Майсторович начал работать с командой.

- На этой неделе он начал работать вместе с командой. Частично у него была индивидуальная нагрузка.

Вчера он полностью провёл тренировку с командой. По поводу основного состава на завтра — посмотрим, - цитирует Шварца "Матч ТВ".

Милан Майсторович получил травму в начале прошлого сезона. Напомним, что защитник выступает за столичный клуб с февраля 2023 года, всего он провел за "Динамо" 25 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 21-летнего серба с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Завтра, 25 июля, команда Сандро Шварца сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

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