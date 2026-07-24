Радимов оценил шансы "Факела" на сохранение прописки в РПЛ

- У "Факела", по слухам, не всё хорошо. Они живут в рамках не самого большого бюджета. По качеству игроков команда, конечно же, будет бороться за выживание. Единственный домашний плюс — болельщики.
Но уровень Первой лиги и уровень Премьер-лиги различаются. Поэтому я думаю, что у "Факела" минимальные шансы удержаться в Премьер-лиге, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2025/26 воронежский "Факел" занял второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 воронежцы сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
Напомним, что летом команду покинул генеральный директор Роман Асхабадзе, также воронежцы объявили о назначении Руслана Пименова на пост спортивного директора.