Появление флага вызвало негативную реакцию со стороны фанатов украинской команды. Встреча проходила в польском Люблине.
Сам матч завершился победой ПАОКа со счётом 3:2. Благодаря этому результату греческий клуб получил преимущество перед ответной встречей, которая пройдёт через неделю в Салониках.
Источник: "Чемпионат"
На матче киевского "Динамо" вывесили российский флаг
Во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и ПАОКом болельщики греческого клуба вывесили на трибуне российский флаг.
Фото: Getty Images