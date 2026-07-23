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На матче киевского "Динамо" вывесили российский флаг

Во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и ПАОКом болельщики греческого клуба вывесили на трибуне российский флаг.
Фото: Getty Images
Появление флага вызвало негативную реакцию со стороны фанатов украинской команды. Встреча проходила в польском Люблине.

Сам матч завершился победой ПАОКа со счётом 3:2. Благодаря этому результату греческий клуб получил преимущество перед ответной встречей, которая пройдёт через неделю в Салониках.

Источник: "Чемпионат"

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