Газинский назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ: нет смысла короновать "Зенит"

- Нет смысла короновать "Зенит" раньше времени. Это сильная команда, но остальные пять топ-клубов тоже будут бороться за победу в РПЛ.
"Зенит" и "Краснодар" — фавориты чемпионской гонки РПЛ, но остальных не надо списывать со счетов, - приводит слова Газинского Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, а "Локомотив" - бронзовые.
В первом туре чемпионата страны команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", а подопечные Мурада Мусаева проведут выездную встречу с казанским "Рубином".