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Шварц высказался о будущем Маухуба в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о будущем Мехди Маухуба.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, в течение двух недель стороны примут решение по будущему Маухуба.

- У нас был чёткий и прозрачный разговор. В течение двух недель обе стороны примут решение.

Он был травмирован на протяжении 10 дней. Посмотрим, как будет продолжаться ситуация, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что нападающий московского "Динамо" Мехди Маухуб несколько раз опаздывал на командные собрания. Футболист выступает за столичный клуб с августа 2024 года.

Всего нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.

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