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Петраков оценил шансы Дзюбы на возвращение в "Спартак"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался о будущем Артема Дзюбы, который остается свободным агентом после ухода из "Акрона". Специалист высоко оценил вклад нападающего в российский футбол, но скептически отнесся к возможности его возвращения в "Спартак".

"Вклад Дзюбы в российский футбол огромный, это классный нападающий, который доказал свою состоятельность. Он уже возрастной игрок, тяжеловато выдерживать 90 минут. Артем — парень хороший, боец на поле, лидер в раздевалке. Уверен, он обязательно найдет себе новую команду", — сказал Петраков.

При этом на вопрос о возможном возвращении воспитанника красно-белых в родной клуб специалист ответил коротко: "Думаю, это нереально".

Напомним, ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман не исключил, что форвард может вновь оказаться в "Спартаке". Сейчас 37-летний нападающий, который является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной сборной, находится без клуба.

Источник: "Матч ТВ"

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