Петраков оценил шансы Дзюбы на возвращение в "Спартак"

Фото: ФК "Акрон"

"Вклад Дзюбы в российский футбол огромный, это классный нападающий, который доказал свою состоятельность. Он уже возрастной игрок, тяжеловато выдерживать 90 минут. Артем — парень хороший, боец на поле, лидер в раздевалке. Уверен, он обязательно найдет себе новую команду", — сказал Петраков.