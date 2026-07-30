Петраков оценил шансы Дзюбы на возвращение в "Спартак"

"Вклад Дзюбы в российский футбол огромный, это классный нападающий, который доказал свою состоятельность. Он уже возрастной игрок, тяжеловато выдерживать 90 минут. Артем — парень хороший, боец на поле, лидер в раздевалке. Уверен, он обязательно найдет себе новую команду", — сказал Петраков.
При этом на вопрос о возможном возвращении воспитанника красно-белых в родной клуб специалист ответил коротко: "Думаю, это нереально".
Напомним, ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман не исключил, что форвард может вновь оказаться в "Спартаке". Сейчас 37-летний нападающий, который является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной сборной, находится без клуба.
Источник: "Матч ТВ"