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Кержаков оценил дебют Касаджикова в РПЛ

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал игру воспитанника сине-бело-голубых Андрей Касаджикова за "Оренбург" против "Ростова".
Фото: ФК "Оренбург"
"Шикарный дебют. У Андрея есть хорошие качества — дриблинг, удар, старается все время обострять. Пожелаем ему и дальше прогрессировать, расти и со временем усилить "Зенит", - сказал Кержаков "Матч ТВ".


11 июля нападающий Андрей Касаджиков, который является воспитанником санкт-петербургского футбола, присоединился к "Оренбургу". Аренда 18-летнего футболиста рассчитана до конца сезона 2026/2027.

В составе оренбуржцев форвард принял участие в матче 1-го тура РПЛ против "Ростова", в котором сыграл 25 минут и оформил 1+1 по системе гол плюс пас.

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