Кержаков оценил дебют Касаджикова в РПЛ

"Шикарный дебют. У Андрея есть хорошие качества — дриблинг, удар, старается все время обострять. Пожелаем ему и дальше прогрессировать, расти и со временем усилить "Зенит", - сказал Кержаков "Матч ТВ".
11 июля нападающий Андрей Касаджиков, который является воспитанником санкт-петербургского футбола, присоединился к "Оренбургу". Аренда 18-летнего футболиста рассчитана до конца сезона 2026/2027.
В составе оренбуржцев форвард принял участие в матче 1-го тура РПЛ против "Ростова", в котором сыграл 25 минут и оформил 1+1 по системе гол плюс пас.