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Дьяков: Дзюба способен помочь "Спартаку"

Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков заявил, что нападающий Артем Дзюба пригодился бы "Спартаку".
Фото: ФК "Акрон"
"Спартаку" он способен помочь, выходя на замену. Мы видим, что Угальде — пока не тот вариант. Возможно, Дзюбе уже не хватает скорости, но умение действовать в подыгрыше и внутри штрафной "Спартаку" принесет пользу", - сказал Дьяков "Матч ТВ".


Артем Дзюба по окончании сезона-2025/26 покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной, а также в истории тольяттинского клуба. Нападающий ранее заявлял, что хотел бы перейти в "Спартак" и завершить в этом клубе карьеру. Дзюба является воспитанником красно-белых.

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