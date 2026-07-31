В "Краснодаре" сообщили, когда Кордоба вернется в команду после травмы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, когда нападающий Джон Кордоба вернется в расположение клуба.

Фото: ФК "Краснодар"

С первого по десятое августа он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки, пройдет определенные тесты, МРТ.

"Джон проходит сейчас восстановление в Барселоне, где делает все необходимое, чтобы вернуться после травмы.Чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами", - сказал Мусаев.Напомним, этим летом форвард "Краснодара" Джон Кордоба получил травму на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.В 1-м туре РПЛ команда Мурада Мусаев одержала в гостях победу над" "Рубином" со счетом 3:1. В рамках второго тура "быки" 2 авугста сыграют на своем поле против воронежского "Факела".Источник: ФК "Краснодар"