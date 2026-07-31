- Печальная новость пришла с утра. Каким вам запомнился Барези?
- Вообще считаю его после Беккенбуаэра лучшим защитником всех времен и народов. Жесткий, умный, грамотный, бескомпромиссный, ловкий.
Вот ты мне сказал, что он усыновил ребенка из России. Это тоже только уважения заслуживает.
Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что ушел из жизни бывший капитан "Милана" и чемпиона мира в составе сборной Италии Франко Барези. Ему было 66 лет.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Почетный президент РФС отреагировал на новость о смерти Барези
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал Rusfootball.info, каким ему запомнился легендарный итальянский защитник Франко Барези.
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