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Почетный президент РФС отреагировал на новость о смерти Барези

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал Rusfootball.info, каким ему запомнился легендарный итальянский защитник Франко Барези.
Фото: Getty Images
- Печальная новость пришла с утра. Каким вам запомнился Барези?

- Вообще считаю его после Беккенбуаэра лучшим защитником всех времен и народов. Жесткий, умный, грамотный, бескомпромиссный, ловкий.

Вот ты мне сказал, что он усыновил ребенка из России. Это тоже только уважения заслуживает.

Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что ушел из жизни бывший капитан "Милана" и чемпиона мира в составе сборной Италии Франко Барези. Ему было 66 лет.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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