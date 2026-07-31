Глушаков: "Спартаку" хочется чемпионства

"Понятно, что "Спартаку" хочется чемпионства. Но пока рано говорить. Посмотрим, как дальше будут играть. "Родину", новичка РПЛ, обыграли. Впереди очень сложный будет выезд в Грозный", - сказал Глушаков "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. На старте текущего сезона красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре столичной команде предстоит сыграть на выезде с грозненским "Ахматом".