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Глушаков: "Спартаку" хочется чемпионства

Бывший игрок и капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Понятно, что "Спартаку" хочется чемпионства. Но пока рано говорить. Посмотрим, как дальше будут играть. "Родину", новичка РПЛ, обыграли. Впереди очень сложный будет выезд в Грозный", - сказал Глушаков "Матч ТВ".


По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. На старте текущего сезона красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре столичной команде предстоит сыграть на выезде с грозненским "Ахматом".

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