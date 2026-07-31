Как утверждает источник, матч между "Ростовом" и ЦСКА будет перенесен в Москву.
Сообщается, что сильный ураган повредил фасад стадиона "Ростов Арена", и поломка требует немедленного устранения. В связи с этим клубы решили обменяться кругами: матч 3-го тура пройдет в Москве, а 18-го тура — в Ростове-на-Дону.
В первом туре РПЛ "армейцы" переиграли у себя дома "Балтику" (2:1), ростовчане уступили на выезде "Оренбургу" со счетом 1:2.
Источник: журналист Иван Карпов
Матч 3-го тура РПЛ "Ростов" – ЦСКА будет перенесен в Москву - источник
Клубы поменяются кругами.
Фото: ФК "Ростов"