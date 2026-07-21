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ЦСКА - Крылья Советов. 1 августа 2026 16:15

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Стадион: ВЭБ Арена
Москва

            
 Чемпионат России

2 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: ЦСКА - Крылья Советов?


	



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ЦСКА Крылья Советов Чемпионат России РПЛ

     
        
        





        

            
                
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