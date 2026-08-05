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"Краснодар" - "Ахмат": где смотреть матч Кубка России

"Краснодар" - "Ахмат" Грозный: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка Росси.
Фото: ФК "Ахмат"
Сегодня, 5 августа, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак", а "Краснодар" по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата России и Кубка страны.

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