Салах переходит в "Трабзонспор" - он уже пример футболку клуба (фото)

Мохамед Салах вскоре станет игроком турецкого клуба.

Фото: ФК "Трабзонспор"

Пресс-служба "Трабзонспора" сообщила о начале переговоров с экс-форвардом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, турецкий клуб опубликовал фото футболиста из самолета.



Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 442 матча и записал на свой счет 257 забитых мячей и 123 результативные передачи. Также он выступал за "Рому", "Базель", "Фиорентину" и "Челси". Рыночная стоимость 34-летнего египтянина оценивается порталом Transfermarkt в 22 миллиона евро.