Гендир "Акрона": мы видим прогресс в игре команды

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался об игре команды.

Фото: ФК "Акрон"

- Дело не в том, какой у нас календарь в начале сезона. Мы и в прошлом, и в позапрошлом сезонах говорили, что наша команда не смотрит на соперника.