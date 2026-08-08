Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Семак рассказал о состоянии Кондакова, получившего удар в голову в матче с "Балтикой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Даниила Кондакова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, Кондакову зашивали мягкие ткани, но ему удалось избежать сотрясения мозга.

- По Даниилу Кондакову: он, слава богу, восстанавливается потихоньку.
Ему зашивали мягкие ткани, отечность большая достаточно, но сотрясения мозга, насколько я знаю, удалось избежать, - цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Забитым мячом отметился центральный защитник Кевин Андраде.

Во втором тайме полузащитник Даниил Кондаков получил травму после удара локтем по его лицу - он не смог продолжить игру и после замены отправился в больницу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится