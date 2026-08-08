Семак рассказал о состоянии Кондакова, получившего удар в голову в матче с "Балтикой"

- По Даниилу Кондакову: он, слава богу, восстанавливается потихоньку.
Ему зашивали мягкие ткани, отечность большая достаточно, но сотрясения мозга, насколько я знаю, удалось избежать, - цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Забитым мячом отметился центральный защитник Кевин Андраде.
Во втором тайме полузащитник Даниил Кондаков получил травму после удара локтем по его лицу - он не смог продолжить игру и после замены отправился в больницу.