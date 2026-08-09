Мостовой: по игре сейчас "Спартак" превосходит "Краснодар"

"Видим, что по игре сейчас превосходит "Спартак". Но часто бывает так, что ты можешь играть хорошо, а после одной атаки соперника смотришь на табло и проигрываешь. Всякое может произойти — это футбол", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Центральный матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" примет на своем поле вице-чемпиона страны "Краснодар", состоится сегодня, 9 августа, в Москве. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.