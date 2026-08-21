Бушманов: матч против "Зенита" — тест для Карседо и всего "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Жду этот матч, так как он даст ответы на многие вопросы. Это будет интересный, большой матч. Игра с " Зенитом " — тест для Карседо и всей команды, в этом матче будет понятно, готов ли " Спартак " к борьбе за золото.

Красно-белые здорово начали сезон, и видно, что с каждым матчем они прибавляют. Очень жду многого от Даку – он должен проявить себя в игре с "Зенитом". Именно в таких матчах игроки должны проявить себя, — сказал Бушманов.На данный момент подопечные Хуана Карседо занимают третье место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 9 очков в четырех матчах, уступив лишь "Краснодару".