Барко обратился к болельщикам после продления контракта со "Спартаком"

Фото: ФК "Спартак"

И, конечно, моя любовь и благодарность - лучшим и величайшим болельщикам, болельщикам "Спартака". С первого дня в этом огромном клубе, самом большом и титулованном в России, вы дали мне почувствовать себя своим благодаря вашей любви, уважению и постоянной поддержке. Я очень счастлив и горд продолжать защищать эти цвета. Вперёд, "Спартак"! - написал Барко в соцсетях.