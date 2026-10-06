Барко обратился к болельщикам после продления контракта со "Спартаком"

- Я очень рад объявить о продлении контракта со "Спартаком". Для меня честь оставаться частью этого огромного клуба. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Некрасова, Марию Токмакову, Фрэнсиса Кагигао и весь совет директоров клуба за профессионализм, доверие и готовность, которые они проявляли на протяжении всего процесса продления. Я также очень ценю работу своих партнёров, тренерского штаба и каждого сотрудника клуба, которые день за днём помогают делать "Спартак" одной большой семьёй. Моей дочери Абигайль, моей семье и друзьям - спасибо за любовь, помощь и безусловную поддержку. Без вас ничего этого не было бы возможно.
И, конечно, моя любовь и благодарность - лучшим и величайшим болельщикам, болельщикам "Спартака". С первого дня в этом огромном клубе, самом большом и титулованном в России, вы дали мне почувствовать себя своим благодаря вашей любви, уважению и постоянной поддержке. Я очень счастлив и горд продолжать защищать эти цвета. Вперёд, "Спартак"! - написал Барко в соцсетях.
"Спартак" официально объявил о продлении контракта с Барко 5 октября. Новое соглашение аргентинского полузащитника рассчитано до лета 2030 года.