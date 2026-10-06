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Экс-футболист "Спартака" высказался о продлении контракта с Барко

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта Эсекьеля Барко с московским клубом.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению бывшего футболиста, аргентинец имеет большое значение для атакующей игры красно-белых.

- Хорошая новость для "Спартака", потому что Барко - системообразующий футболист в атаке.

Можно сказать, дирижер. В этом сезоне без него было бы трудно бороться за чемпионство, это 100%. Если бы не было Барко, всё могло бы быть и хуже, - передаёт слова Кечинова "Матч ТВ".

Новое соглашение 27-летнего аргентинца рассчитано до лета 2030 года. С момента перехода из "Ривер Плейт" летом 2024-го Барко набрал 42 результативных действия за "Спартак": в 79 встречах он 23 раза отличился сам и ещё 19 голов помог забить партнёрам.

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